Gimbe | il virus continua a correre

Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta saranno coinvolti nella campagna di vaccinazione anti Covid. Anzi, "avranno un ruolo fondamentale in fasi diverse" della campagna di immunizzazione. È stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a precisarlo stamattina in una breve nota ricordando che la scelta è già prevista nel piano strategico e che "i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, come tutto il personale sanitario, hanno la priorità nelle vaccinazioni". Ma l'impatto della campagna vaccinale è ancora lontano, mentre il virus continua a correre e, "dopo sei settimane consecutive di calo" e "a fronte di un'imponente riduzione dei tamponi", i nuovi casi aumentano. È quanto rileva nel primo report dell'anno la Fondazione indipendente Gimbe. Nella settimana compresa tra il 29 dicembre 2020 e il 5 gennaio 2021, si registra un incremento del 27% dei nuovi positivi.

Nella settimana compresa tra il 29 dicembre 2020 e il 5 gennaio 2021, si registra un incremento del 27% dei nuovi positivi.

