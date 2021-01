Forse Pirlo aveva soltanto bisogno di tempo. Come Pioli (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nelle prime sedici giornate alla guida del Milan, Stefano Pioli aveva collezionato 23 punti. Il rendimento era alterno, non aveva vinto nessuno scontro diretto e i numeri erano troppo simili a quelli di inizio stagione con Marco Giampaolo. Sembra una vita fa, eppure non è passato nemmeno un anno. Oggi Pioli è un tecnico che gode di stima e considerazione ancora maggiore, per i risultati incredibili che sta ottenendo. È primo con merito in campionato, ha centrato la qualificazione in Europa League, ha rigenerato dei calciatori (Come Kjaer e Calabria) e ne ha migliorati altri (Calhanoglu su tutti). A non troppi chilometri da Milanello, in estate alla Juventus si insedia un nuovo allenatore. Raccoglie una squadra di campioni ma da rinnovare quanto prima. La società, che comunque non sembra ineccepibile ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nelle prime sedici giornate alla guida del Milan, Stefanocollezionato 23 punti. Il rendimento era alterno, nonvinto nessuno scontro diretto e i numeri erano troppo simili a quelli di inizio stagione con Marco Giampaolo. Sembra una vita fa, eppure non è passato nemmeno un anno. Oggiè un tecnico che gode di stima e considerazione ancora maggiore, per i risultati incredibili che sta ottenendo. È primo con merito in campionato, ha centrato la qualificazione in Europa League, ha rigenerato dei calciatori (Kjaer e Calabria) e ne ha migliorati altri (Calhanoglu su tutti). A non troppi chilometri da Milanello, in estate alla Juventus si insedia un nuovo allenatore. Raccoglie una squadra di campioni ma da rinnovare quanto prima. La società, che comunque non sembra ineccepibile ...

