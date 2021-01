Elisabetta Gregoraci, l’ex fidanzata di Pierpaolo parla di lei e sorprende tutti: “La punta di diamante” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Oltre ad aver svelato la vera causa della fine della relazione con Pierpaolo, Ariadna Romero a Casa Chi ha parlato anche di Elisabetta Gregoraci. La modella cubana ha speso delle bellissime parole per EliGreg e ha detto che secondo lei non ha mai giocato con Pierpaolo per restare più a lungo al GF Vip. “Quanto ha giocato Elisabetta Gregoraci da 1 a 10 al GF Vip? Ma lei non ha bisogno di giocare con Pierpaolo. Dici di sì? Se hanno giocato lo sanno loro, ma non credo. Lei mi è piaciuta da morire non ha giocato dai e penso sia stata la punta di diamante del Grande Fratello. Lei faceva discorsi molto saggi a lui, come quando gli consigliava di passare molto tempo con il figlio. Eli mi piaceva perché è una mamma ed è stata ... Leggi su biccy (Di giovedì 7 gennaio 2021) Oltre ad aver svelato la vera causa della fine della relazione con, Ariadna Romero a Casa Chi hato anche di. La modella cubana ha speso delle bellissime parole per EliGreg e ha detto che secondo lei non ha mai giocato conper restare più a lungo al GF Vip. “Quanto ha giocatoda 1 a 10 al GF Vip? Ma lei non ha bisogno di giocare con. Dici di sì? Se hanno giocato lo sanno loro, ma non credo. Lei mi è piaciuta da morire non ha giocato dai e penso sia stata ladidel Grande Fratello. Lei faceva discorsi molto saggi a lui, come quando gli consigliava di passare molto tempo con il figlio. Eli mi piaceva perché è una mamma ed è stata ...

