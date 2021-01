Elezioni comunali a Napoli, la mossa di Maresca: punta su ex fedelissimi di de Magistris (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sulla stessa scia anche il consigliere Ciro Langella: 'Leggo sui giornali nomi autorevoli, ma aspetto ancora che venga fuori qualcosa di ufficiale - dice - Per ora c'è la candidatura della Clemente, ... Leggi su ilmattino (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sulla stessa scia anche il consigliere Ciro Langella: 'Leggo sui giornali nomi autorevoli, ma aspetto ancora che venga fuori qualcosa di ufficiale - dice - Per ora c'è la candidatura della Clemente, ...

Non solo centrodestra. Catello Maresca cerca consensi anche a sinistra, tra i tanti delusi dal sindaco Luigi de Magistris e persino tra i sostenitori di Vincenzo De Luca. L'ex pm anticamorra, ...

