È morto Solange | ritrovato in casa sul divano

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Paolo Bucinelli, 69 anni e conosciuto al pubblico comeè stato trovatonella giornata di oggi all’interno della propria abitazione di Collesalvetti, paese in provincia di Livorno. A trovare il corpo dell’uomo privo di vita suldisono stati i vigili del fuoco. Avvisati da alcuni amici del sensitivo, preoccupati perché non rispondeva al telefono da giorni, sono entrati ine si sono ritrovati davanti al fatto. Morte, sembrerebbe essere avvenuta per cause naturali, il sensitivo nato proprio a Collesalvetti dove il cerchio della sua vita si è chiuso, ha iniziato la propria carriera negli anni Ottanta proprio grazie alla sua dote. Nel decennio successivo, forte del successo ottenuto, è diventato un personaggio televisivo che ...