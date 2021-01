È morto Solange, il sensitivo aveva 69 anni (Di giovedì 7 gennaio 2021) È morto Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli. La notizia è comparsa su tutte le testate nazionali nell’ultima ora. Secondo le prime indiscrezioni il popolare sensitivo e volto televisivo sarebbe morto per cause naturali, ma è ancora troppo presto per ricostruire le circostanze. Ansa scrive che Solange si trovava presso la sua abitazione di Collesalvetti, nel Livornese, e da giorni non rispondeva al telefono. I suoi amici si erano accorti che ad ogni tentativo di chiamata corrispondeva il suono degli squilli dall’interno dell’appartamento. Per questo, preoccupati, hanno allertato i Vigili del Fuoco. Una volta entrati nell’abitazione gli amici e i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita di Solange sul divano. Il medico del 118 ha stabilito che Solange ... Leggi su bufale (Di giovedì 7 gennaio 2021) È, all’anagrafe Paolo Bucinelli. La notizia è comparsa su tutte le testate nazionali nell’ultima ora. Secondo le prime indiscrezioni il popolaree volto televisivo sarebbeper cause naturali, ma è ancora troppo presto per ricostruire le circostanze. Ansa scrive chesi trovava presso la sua abitazione di Collesalvetti, nel Livornese, e da giorni non rispondeva al telefono. I suoi amici si erano accorti che ad ogni tentativo di chiamata corrispondeva il suono degli squilli dall’interno dell’appartamento. Per questo, preoccupati, hanno allertato i Vigili del Fuoco. Una volta entrati nell’abitazione gli amici e i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita disul divano. Il medico del 118 ha stabilito che...

