Dakar 2021, Giniel De Villiers fa sua la quinta tappa, Stephane Peterhansel gestisce bene e allunga su Al-Attiyah

Giniel De Villiers ha domato la quinta tappa della Dakar 2021 per quel che riguarda le auto. Lo stage si snodava da Riyadh ad Al Qaisumah e prevedeva la bellezza di 456 chilometri di prove speciali, con 205 di trasferimento. Nella tappa odierna, oltre alla lunghezza notevole, sono state le dune del deserto a rendere tutto ancor più difficile. Il profilo dello stage è stato tutto sotto i 500 metri di altitudine, con 25% di tratti sabbiosi, 53% di terra e ben 20% di dune. Da questo scenario così insidioso è emerso, quindi, il sudafricano Giniel De Villiers (Toyota Gazoo Racing) che ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 5:09.25 distanziando di appena 58 secondi il suo connazionale Brian Baragwanath (Century Racing) mentre al terzo

