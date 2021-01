Covid, l’obiettivo di Locatelli: “Medici ed infermieri immuni per febbraio” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Continuano le vaccinazioni contro il Covid, con Locatelli che annuncia il suo obiettivo: Medici, infermieri ed operatori delle Rsa immuni per febbraio. Proseguono le vaccinazioni in Italia contro il Covid-19 e nonostanti dubbi e critiche, il paese italiano è seconda in Europa per somministrazioni, dietro alla sola Germania. Le vaccinazioni proseguono a gonfie vele e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Continuano le vaccinazioni contro il, conche annuncia il suo obiettivo:ed operatori delle Rsaper. Proseguono le vaccinazioni in Italia contro il-19 e nonostanti dubbi e critiche, il paese italiano è seconda in Europa per somministrazioni, dietro alla sola Germania. Le vaccinazioni proseguono a gonfie vele e L'articolo proviene da Inews.it.

