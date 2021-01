“Così mi sono salvato dall’eroina”. Stefano De Martino choc, dal suo passato emergono momenti difficili (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una confessione inaspettata quella di Stefano De Martino che si è raccontato al Corriere della Sera e lo ha fatto in modo diretto. A partire dall’adolescenza: “sono cresciuto negli anni Novanta a Torre Annunziata, in una realtà violenta, fatta di guerre tra clan, di spaccio all’aria aperta. In quei posti si cresce velocemente”. L’ex (o quasi) marito di Belen Rodriguez, che torna su Rai Due alla conduzione di “Stasera tutto è possibile” ha spiegato che il palazzo dove viveva “non aveva né portone né citofono, ci si chiamava con un fischio… ma per via di quell’accesso libero spesso trovavo tra una rampa di scale e l’altra siringhe, lacci emostatici… mia madre non poteva nasconderlo: ha dovuto spiegarmi presto da cosa stare lontano e perché. Penso che mi abbia aiutato a evitare tanti guai”.



