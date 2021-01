Confesercenti | “Molti hanno deciso di riaprire in questi due giorni | non era scontato”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCampania sottolinea l’importanza della riapertura, anche se solo per due, dei ristoranti, pub, bar e locali dedicati al food indue. Secondo le stime e le informazioni in possesso dicirca il 70% di tali attività hadioggi e domani. «Il dialogo aperto con la Regione – dice il presidente diCampania Vincenzo Schiavo – ha prodotto questa apertura che non era affatto scontata. L’incontro che, insieme ai vertici regionali di Fiepet (Federazione Italiana degli esercenti pubblici e turistici) Politelli e Martucci, abbiamo avuto con l’assessore Marchiello ha generato una boccata d’ossigeno importante, dato il momento, per ristoratori e lavoratori. In ...