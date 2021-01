“Che Dio ci aiuti 6”, Francesca Chillemi è Azzurra: «Con l’abito da suora? Mi sento Wonder Woman» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Da questa sera, 7 Gennaio 2020, tornano su Rai 1 le avventure di Suor Angela nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti 6. Tra gli storici personaggi della serie ritroviamo anche Azzurra Leonardi, interpretata dalla bravissima Francesca Chillemi, che questa volta è alle prese con la sua vocazione. Sì, avete capito bene: Azzurra vuole diventare suora. E così una volta archiviati i vestiti alla moda, indosserà il casto abito delle novizie. È davvero questa la strada giusta per lei? Per scoprirlo bisognerà seguire la serie. Nel frattempo Francesca Chillemi ha parlato di “Che Dio ci aiuti 6” durante una lunga intervista a Vanity Fair. L’ex Miss Italia ha descritto la sua avventura sul set e il suo “pazzesco” personaggio. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Da questa sera, 7 Gennaio 2020, tornano su Rai 1 le avventure di Suor Angela nella nuova stagione di Che Dio ci6. Tra gli storici personaggi della serie ritroviamo ancheLeonardi, interpretata dalla bravissima, che questa volta è alle prese con la sua vocazione. Sì, avete capito bene:vuole diventare. E così una volta archiviati i vestiti alla moda, indosserà il casto abito delle novizie. È davvero questa la strada giusta per lei? Per scoprirlo bisognerà seguire la serie. Nel frattempoha parlato di “Che Dio ci6” durante una lunga intervista a Vanity Fair. L’ex Miss Italia ha descritto la sua avventura sul set e il suo “pazzesco” personaggio. Leggi anche ...

