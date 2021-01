“Casa Chi”, Ariadna Romero si lascia andare sulla Gregoraci e la Salemi: «Non ci capisco più nulla» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ariadna Romero è stata ospite di “Casa Chi”, l’appuntamento speciale su Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini. La modella è intervenuta per parlare del rapporto con Pierpaolo Pretelli, suo ex compagno e padre di suo figlio Leonardo. Dopo essersi lasciata andare ad alcune sconvolgenti rivelazioni sulla fine della loro storia d’amore, la Romero ha cambiato discorso e ha parlato delle due donne che hanno conquistato il cuore di Pretelli all’interno della Casa del GFVip5. Ariadna ha le idee ben chiare sia su Elisabetta Gregoraci che su Giulia Salemi. Per ora, dunque, l’unico un po’ in confusione per quanto riguarda i suoi sentimenti sembra essere proprio Pierpaolo. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 7 gennaio 2021)è stata ospite di “Chi”, l’appuntamento speciale su Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini. La modella è intervenuta per parlare del rapporto con Pierpaolo Pretelli, suo ex compagno e padre di suo figlio Leonardo. Dopo essersitaad alcune sconvolgenti rivelazionifine della loro storia d’amore, laha cambiato discorso e ha parlato delle due donne che hanno conquistato il cuore di Pretelli all’interno delladel GFVip5.ha le idee ben chiare sia su Elisabettache su Giulia. Per ora, dunque, l’unico un po’ in confusione per quanto riguarda i suoi sentimenti sembra essere proprio Pierpaolo. Leggi anche ...

