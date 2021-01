Bonus bollette per le famiglie in disagio economico, dal 1° gennaio deve arrivare in automatico. Ma il sistema non è pronto (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dal 1° gennaio 2021, in base al decreto fiscale del 2019, il Bonus sociale sulle bollette di luce, gas e acqua che spetta alle famiglie in disagio economico avrebbe dovuto arrivare in automatico. Ma il meccanismo non è ancora pronto. Il problema, spiega l’Unione nazionale consumatori, è che “non sono state ancora definite le modalità del flusso informativo tra l’Inps, che detiene i dati relativi agli Isee, che va comunque sempre calcolato, ed il Sii, il sistema informativo integrato di acquirente unico che invece detiene i dati dei punti di fornitura”. L’Autorità di regolazione del settore, Arera, ha annunciato che lo sconto in bolletta sarà comunque calcolato dal 1° gennaio 2021 e per l’intero periodo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dal 1°2021, in base al decreto fiscale del 2019, ilsociale sulledi luce, gas e acqua che spetta alleinavrebbe dovutoin. Ma il meccanismo non è ancora. Il problema, spiega l’Unione nazionale consumatori, è che “non sono state ancora definite le modalità del flusso informativo tra l’Inps, che detiene i dati relativi agli Isee, che va comunque sempre calcolato, ed il Sii, ilinformativo integrato di acquirente unico che invece detiene i dati dei punti di fornitura”. L’Autorità di regolazione del settore, Arera, ha annunciato che lo sconto in bolletta sarà comunque calcolato dal 1°2021 e per l’intero periodo ...

