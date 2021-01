Bce: deficit dell'Italia fra i più alti dell'Eurozona, il sostegno va mantenuto (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'Italia , assieme a Spagna, Francia e Slovacchia, registrerà nel 2021 uno dei disavanzi 'più elevati' nell'Eurozona, con percentuali superiori al 7,5% del Pil. Lo scrive la Bce nel bollettino ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) L', assieme a Spagna, Francia e Slovacchia, registrerà nel 2021 uno dei disavanzi 'più elevati' nell', con percentuali superiori al 7,5% del Pil. Lo scrive la Bce nel bollettino ...

Agenzia_Ansa : Bce: 'Rischi gravi per l'economia. Allarme sull'Italia per il deficit' @ecb #ANSA - SmorfiaDigitale : Bce: rischi gravi per l'economia Allarme sull'Italia per il deficit - Economia - fabbri333 : Bce: rischi gravi per l'economia Allarme sull'Italia per il deficit - Economia - ANSA - bizcommunityit : Bce: rischi gravi per l'economia Allarme sull'Italia per il deficit - Economia - andreadortenzio : RT @Agenzia_Ansa: Bce: 'Rischi gravi per l'economia. Allarme sull'Italia per il deficit' @ecb #ANSA -