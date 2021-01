Atp Delray Beach 2021 | programma e orari di venerdì 8 gennaio con Tiafoe

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il, glie l’ordine di gioco di, per quanto concerne l’Atp di. Nessun azzurro in campo, ma lo showman statunitense Francessarà protagonista, opposto al connazionale Donald Young, ex giovane prodigio. Sul centrale performerà anche il britannico Cameron Norrie, il quale affronterà Juan Cruz Aragone. STADIUM dalle ore 17.00 – Arevalo/Rojer vs Behar/Escobar a seguire – (WC) Rubin vs (Q) Quiroz a seguire – Norrie vs (WC) Aragone non prima delle ore 00.00 – Karlovic vs (7) Andujar a seguire – (8)vs (Q) Young COURT 1 dalle ore 17.00 – Etcheverry vs (Q) C. Harrison a seguire – Galan vs Martin a seguire – Fratangelo vs (Q) Kevin non prima delle ore 20.00 – Hurkacz/Isner vs C. ...