Anche Facebook avrà i suoi smart glasses, con uscita nel 2021 (Di giovedì 7 gennaio 2021) In un universo social sempre più affollato, Facebook prova a restare sulla cresta dell’onda, soprattutto ora che giovani e giovanissimi paiono aver indirizzato post, video e immagini su altri lidi. E lo fa differenziando la sua offerta: non solo con l’arrivo della nuova funzione dedicata a chi è alla ricerca dell’anima gemella o di una spinta più decisa verso il gaming, ma Anche grazie alla creazione di propri occhiali smart. Proprio così, mentre i primi prototipi di Apple Glass sarebbero giunti alla fase due nelle fucine del colosso di Cupertino, Anche il gigante fondato e capitanato da Mark Zuckerberg sarebbe pronto al lancio dei suoi primi wearable, che dovrebbero però avere funzioni in realtà aumentata solo marginali. La notizia arriva dalla viva voce del responsabile hardware di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) In un universo social sempre più affollato,prova a restare sulla cresta dell’onda, soprattutto ora che giovani e giovanissimi paiono aver indirizzato post, video e immagini su altri lidi. E lo fa differenziando la sua offerta: non solo con l’arrivo della nuova funzione dedicata a chi è alla ricerca dell’anima gemella o di una spinta più decisa verso il gaming, magrazie alla creazione di propri occhiali. Proprio così, mentre i primi prototipi di Apple Glass sarebbero giunti alla fase due nelle fucine del colosso di Cupertino,il gigante fondato e capitanato da Mark Zuckerberg sarebbe pronto al lancio deiprimi wearable, che dovrebbero però avere funzioni in realtà aumentata solo marginali. La notizia arriva dalla viva voce del responsabile hardware di ...

