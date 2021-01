A Palazzo Civico uno striscione per Patrick Zaki (Di giovedì 7 gennaio 2021) Torino non lascia solo Patrick Zaki, cittadino egiziano e studente all’università di Bologna detenuto ormai da 11 mesi, accusato di reati politici e senza processo, in un carcere egiziano. Oggi a mezzogiorno, la sindaca Chiara Appendino, il presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari e il vicepresidente vicario Enzo Lavolta hanno presenziato all’esposizione sulla facciata di Palazzo Civico di uno striscione raffigurante il volto di Patrick. Opera dell’artista romana Francesca Grosso, lo striscione è stato realizzato su commissione dell’associazione InOltre Alternativa Progressista, il cui rappresentante Lorenzo Canale ha preso parte all’iniziativa odierna. In questo modo, la municipalità torinese prosegue con il suo percorso in sostegno del giovane ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Torino non lascia solo, cittadino egiziano e studente all’università di Bologna detenuto ormai da 11 mesi, accusato di reati politici e senza processo, in un carcere egiziano. Oggi a mezzogiorno, la sindaca Chiara Appendino, il presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari e il vicepresidente vicario Enzo Lavolta hanno presenziato all’esposizione sulla facciata didi unoraffigurante il volto di. Opera dell’artista romana Francesca Grosso, loè stato realizzato su commissione dell’associazione InOltre Alternativa Progressista, il cui rappresentante Lorenzo Canale ha preso parte all’iniziativa odierna. In questo modo, la municipalità torinese prosegue con il suo percorso in sostegno del giovane ...

