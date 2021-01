Zaniolo, rottura con l’agenzia di Fedez che gli curava l’immagine? “Il profilo di Nicolò non è chiuso” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non si spengono le voci intorno a Nicolò Zaniolo dopo le violente polemiche con la ex Sara Scaperrotta, incinta e non più sua fidanzata, e i rumors per la presunta storia d'amore con Madalina Ghenea (smentita dall'attrice in maniera molto chiara).Secondo il sito Giornalettismo, l'agenzia di Fedez (la Doom), avrebbe lasciato Zaniolo, di cui curava l'immagine extra-calcio da pochi mesi. Nicolò ha da poco annunciato l'addio ai social, dichiarando in poche parole che era ora di tornare a far parlare solo il campo. Ma il sito ha aggiunto un'indiscrezione: "Abbiamo scoperto che il profilo social di Zaniolo non è affatto chiuso. Anzi, il calciatore lo usa in modo silente. Guardando storie e scegliendo chi seguire e chi no". Tra i profili ... Leggi su golssip (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non si spengono le voci intorno adopo le violente polemiche con la ex Sara Scaperrotta, incinta e non più sua fidanzata, e i rumors per la presunta storia d'amore con Madalina Ghenea (smentita dall'attrice in maniera molto chiara).Secondo il sito Giornalettismo, l'agenzia di(la Doom), avrebbe lasciato, di cuil'immagine extra-calcio da pochi mesi.ha da poco annunciato l'addio ai social, dichiarando in poche parole che era ora di tornare a far parlare solo il campo. Ma il sito ha aggiunto un'indiscrezione: "Abbiamo scoperto che ilsocial dinon è affatto. Anzi, il calciatore lo usa in modo silente. Guardando storie e scegliendo chi seguire e chi no". Tra i profili ...

genovesergio76 : Nicolò Zaniolo, 'causa legale in vista'. Nuovo disastro dopo la ex incinta: 'Rottura improvvisa', la situazione pre… - infoitsport : Nicolò Zaniolo, 'causa legale in vista'. Nuovo disastro dopo la ex incinta: 'Rottura improvvisa', la situazione pre… - milleunivers1 : che rottura di palle tutti i gossip su zaniolo, anche meno - kravotz : @stevartusi @gianlulosito @SimoneMaloni @ciccarema Per zaniolo parlano purtroppo di una predisposizione genetica. P… - AspirinaJohnson : Ragà, chi segue la coppia, sa. #Zaniolo e Sarascape si saranno “lasciati” almeno trenta volte in due anni. Bloccand… -