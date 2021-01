“Una crisi di governo ora sarebbe vissuta come un gioco di potere”: il messaggio di Zingaretti a Renzi. “Ma ora Conte prenda l’iniziativa” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “La crisi, in un momento di emergenza verrebbe vissuta come un gioco di potere, lontano dagli interessi dell’Italia”. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ripete dopo un concetto già espresso due giorni fa e il destinatario si fa presto a trovarlo. “Bisogna fare presto. Abbiamo molte cose da fare per gli italiani. Il Pd intende superare le conflittualità all’interno della maggioranza e un clima di incertezza che può arrecare danni all’azione di governo e alle condizioni di vita del Paese”. L’appello, attraverso un colloquio con il Corriere della Sera, è a sbloccare una situazione che è paralizzata dai veti incrociati e a questo punto anche poco comprensibili. Da una parte Matteo Renzi che continua a formulare le sue minacce attraverso tutti i media ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “La, in un momento di emergenza verrebbeundi, lontano dagli interessi dell’Italia”. Il segretario del Pd Nicolaripete dopo un concetto già espresso due giorni fa e il destinatario si fa presto a trovarlo. “Bisogna fare presto. Abbiamo molte cose da fare per gli italiani. Il Pd intende superare le conflittualità all’interno della maggioranza e un clima di incertezza che può arrecare danni all’azione die alle condizioni di vita del Paese”. L’appello, attraverso un colloquio con il Corriere della Sera, è a sbloccare una situazione che è paralizzata dai veti incrociati e a questo punto anche poco comprensibili. Da una parte Matteoche continua a formulare le sue minacce attraverso tutti i media ...

