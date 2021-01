Torta d’inverno | alle mandorle ma leggera | in forma con gusto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Avete mai sentito parlare della? Si tratta di un dolce moltoso e buono, facile da preparare. Si tratta di una ricetta dal successo assicurato, capace di deliziare anche i palati più esigenti. Tra gli ingredienti contiene ovviamente leche sono povere di amido, di acqua, di fruttosio, ma ricche di vitamina A e C. Contengono soltanto il 5% dei grassi saturi e sono completamente prive di colesterolo. Hanno un apporto proteico decisamente alto e questo le rende ideali per chi conduce una dieta vegetariana. Questo, dunque, può essere considerato il dolce ideale di chi tiene al peso, ma non vuole rinunciare ai piaceri del palato. Consumatela a colazione per un pieno di energia, a merenda per un break di, a fine pasto per offrire ai vostri ospiti un ...