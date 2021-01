Simona Izzo, l’ex marito Antonello Venditti pensò al suicidio: salvato da un “angelo” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La nota ed apprezzata Simona Izzo è tra gli ospiti di ‘Oggi è un altro giorno’: non tutti ricordano la separazione da Antonello Venditti e il dolore da lui vissuto, al punto da pensare al suicidio. Simona Izzo (fonte foto: GettyImages) – Antonello Venditti (fonte foto: GettyImages)La nota ed amata attrice, doppiatrice, regista, sceneggiatrice, personaggio televisivo, conduttrice televisiva, scrittrice ed ex annunciatrice Simona Izzo, la moglie di Ricky Tognazzi, è ospite di Oggi è un altro giorno, seguitissimo programma condotto da Serena Bortone: in pochi ricordano della separazione dal cantautore Antonello Venditti. Un amore intenso e duraturo, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La nota ed apprezzataè tra gli ospiti di ‘Oggi è un altro giorno’: non tutti ricordano la separazione dae il dolore da lui vissuto, al punto da pensare al(fonte foto: GettyImages) –(fonte foto: GettyImages)La nota ed amata attrice, doppiatrice, regista, sceneggiatrice, personaggio televisivo, conduttrice televisiva, scrittrice ed ex annunciatrice, la moglie di Ricky Tognazzi, è ospite di Oggi è un altro giorno, seguitissimo programma condotto da Serena Bortone: in pochi ricordano della separazione dal cantautore. Un amore intenso e duraturo, ...

zazoomblog : Antonello Venditti e Francesco ex marito e figlio Simona Izzo- Un tradimento... - #Antonello #Venditti #Francesco - GieffeMai : RT @gieffepparo: Carmen Di Pietro, Simona Izzo, Corinne Cléry, Lisa Fusco, Lory Del Santo, Ivan Cattaneo, Alessandro Cecchi Paone, Elisa De… - Matilde99101783 : RT @SusilEdizioni: “Francesco e Viviana non si conoscono ancora. Affrontano il loro quotidiano e la responsabilità di crescere un figlio. M… - gieffepparo : Carmen Di Pietro, Simona Izzo, Corinne Cléry, Lisa Fusco, Lory Del Santo, Ivan Cattaneo, Alessandro Cecchi Paone, E… - LSantillo_96 : E comunque che il pubblico non fosse in grado di votare lo capii quando Simona Izzo fu fatta fuori dopo TRE SETTIMA… -