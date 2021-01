Sarà Juventus-Fiorentina la finale di Supercoppa femminile (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Domenica 10 gennaio alle ore 12,30 la finale di Supercoppa femminile Sarà Juventus-Fiorentina. Le due squadre si affronteranno per la terza volta consecutiva nelle ultime tre edizioni. Una vittoria ciascuno negli incontri precedenti, si tratterà quindi di una sorta di “rivincita”. Chi vince supera l’altra nel palmares della competizione. Le due semifinali giocate oggi si sono concluse con lo stesso punteggio di 2-1. Juventus e Roma sono arrivate ai tempi supplementari mentre alla Fiorentina sono bastati i 90 minuti più recupero per avere ragione del Milan. Una maratona di calcio femminile iniziata alle 12,00 quando a Chiavari, stadio Gastaldi, splendeva il sole. Molte emozioni tra bianconere e giallorosse a cominciare dal rigore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Domenica 10 gennaio alle ore 12,30 ladi. Le due squadre si affronteranno per la terza volta consecutiva nelle ultime tre edizioni. Una vittoria ciascuno negli incontri precedenti, si tratterà quindi di una sorta di “rivincita”. Chi vince supera l’altra nel palmares della competizione. Le due semifinali giocate oggi si sono concluse con lo stesso punteggio di 2-1.e Roma sono arrivate ai tempi supplementari mentre allasono bastati i 90 minuti più recupero per avere ragione del Milan. Una maratona di calcioiniziata alle 12,00 quando a Chiavari, stadio Gastaldi, splendeva il sole. Molte emozioni tra bianconere e giallorosse a cominciare dal rigore ...

