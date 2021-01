Sandra Milo | guerra sui social | “Ricevo proposte oscene | ora basta!”

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)è al centro dell’attenzione sui: nelle ultime ore, come fa sapere, sta ricevendo valanghe di. “Robe da matti“, ha commentato. Ecco che cosa sta succedendo.non ce la fa più e su Instagram ha annunciato pubblicamente il problema che la sta assillando negli ultimi tempi: l’attrice infatti sui L'articolo proviene da Leggilo.org.

gianlucawho : Sandra Milo idolo indiscusso, come li stana lei gli etero basic nessuno mai. - RobyHemingway : RT @provolinob: Aiuto ma c’è gente che manda cazzi in DM a Sandra Milo ?????? - Davidone74 : RT @doppiav86102783: perfino sandra milo fa più sexting di voi - doppiav86102783 : perfino sandra milo fa più sexting di voi - dottbibosaurus : Mi spezza il glossario di sandra milo -

Sandra Milo è una furia. Attraverso il suo profilo Instagram ha rivelato che riceve spesso materiale pornografico e ha ammesso che non è disposta (...) ...La Milo ha cercato dunque di fermare l’invio di foto di genitali, una confessione che ha suscitato anche sorrisi e ilarità: “Ridere? Non solo non solo solita incontrare le persone che mi scrivono sui ...