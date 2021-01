Pirlo: “Siamo venuti qui a comandare in casa della prima in classifica” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato così dopo la vittoria sul Milan a Sky Sport: “Eravamo attenti e concentrati, penSiamo partita dopo partita, vedremo tra qualche mese dove saremo. E’ importante venire a giocare contro la prima in classifica con lo spirito di comandare la partita.Dybala? Non sta benissimo neanche adesso, a fine primo tempo non stava bene. Aspettiamo solo che sia al 100%, non lo abbiamo avuto dall’inizio della stagione, poi sceglieremo i migliori partita per partita. Qui sono tutti titolari. Se sto spingendo per il rinnovo? I contratti li fanno giocatori e società, non intervengo in queste cose”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Andrea, tecnicoJuventus, ha parlato così dopo la vittoria sul Milan a Sky Sport: “Eravamo attenti e concentrati, penpartita dopo partita, vedremo tra qualche mese dove saremo. E’ importante venire a giocare contro laincon lo spirito dila partita.Dybala? Non sta benissimo neanche adesso, a fine primo tempo non stava bene. Aspettiamo solo che sia al 100%, non lo abbiamo avuto dall’iniziostagione, poi sceglieremo i migliori partita per partita. Qui sono tutti titolari. Se sto spingendo per il rinnovo? I contratti li fanno giocatori e società, non intervengo in queste cose”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

