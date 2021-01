Palestra chiusa, dopo un mese nessun aiuto. E il body builder muore in un incidente con la fidanzata (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nicolas Ventura, bodybuilder di 33 anni, è morto durante la notte di Capodanno a causa di un grave incidente stradale. Il bodybuilder Nicolas Ventura, soprannominato Dado dagli amici, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto la notte di Capodanno. Ventura, 33 anni, è deceduto il primo gennaio presso l’ospedale di Bologna, dove era L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nicolas Ventura,di 33 anni, è morto durante la notte di Capodanno a causa di un gravestradale. IlNicolas Ventura, soprannominato Dado dagli amici, è morto a causa di unstradale avvenuto la notte di Capodanno. Ventura, 33 anni, è deceduto il primo gennaio presso l’ospedale di Bologna, dove era L'articolo proviene da Leggilo.org.

