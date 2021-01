Napoli-Spezia 1-2 | pagelle De Laurentiis rovesci lo sciagurato governo Gattuso-Giuntoli

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) OSPINA. Gioca la seconda partita consecutiva (ma non c’era l’alternanza con Meret?) e combina disastri nella fatidica costruzione dal basso, altra ossessione della mediocrità gattusiana, in realtà una cagata pazzesca per dirla alla Fantozzi. Io ho contato almeno cinque rilanci buttati nel gabinetto più una palla persa con Nzola – 4,5 Ad un certo punto ha abbandonato letteralmente la porta. Sparito. La nostra porta era vuota. Me ne sono accorta solo quando un difensore, credo Mario Rui, ha rilanciato la palla indietro, nel solito modo ossessivo che abbiamo di ripiegare. L’ha fatta rotolare verso la nostra area, ma in porta non c’era nessuno. Poi, Ospina è spuntato dall’angolo in basso a destra della televisione ed è tornato al suo posto. Mi chiederò per molti giorni dove sia andato nel frattempo. Come mi chiederò anche perché ha rischiato di perdere palla messo sotto pressione dallo ...