Milan k.o. con la Juve dopo 27 risultati utili consecutivi (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Juventus ha fermato la corsa del Milan. I rossoneri erano imbattuti non solo in questo campionato (11 vittorie e 4 pareggi nelle prime 15 giornate del 2020-21) ma dal marzo 2020. L'ultima sconfitta,... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lantus ha fermato la corsa del. I rossoneri erano imbattuti non solo in questo campionato (11 vittorie e 4 pareggi nelle prime 15 giornate del 2020-21) ma dal marzo 2020. L'ultima sconfitta,...

AntoVitiello : #Simakan si avvicina sempre di più al #Milan, contatti pure oggi, manca poco per la chiusura dell'operazione (un pa… - juventusfc : ?? @2DaniLuiz ai microfoni di @JuventusTv: «Il Milan è in testa alla classifica, ha giocatori forti. E' una squadra… - OptaPaolo : 1000 - Quella odierna di Daniel contro la Juventus è la partita numero 1000 della dinastia #Maldini con la maglia d… - giorgiafagottoo : RT @SergioMegghi: Una squadra costruita per vincere la champions che a metà stagione si trova a inseguire a -7 dalla vetta Un Milan che… - gaglioffo66 : @leggen_dario5 @radioradiomilan @acmilan Devi capire che nonostante sia interista considero là juve superiore a tut… -