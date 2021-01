Lotta Scudetto, Bergomi: “Inter come il Milan, non meritava di perdere” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Se facciamo i complimenti al Milan dobbiamo farli anche all’Inter perché non meritava di perdere. Ha creato tanto e ha sbagliato un rigore“. Questo il commento di Giuseppe Bergomi nel corso di Sky Calcio Club dopo il fischio finale di Milan-Juventus 1-3. Per la bandiera nerazzurra, la formazione di Antonio Conte meritava di più della sconfitta rimediata contro la Sampdoria per 2-1. Dello stesso avviso anche Pistocchi: “Questa partita non lascerà conseguenze. La squadra ha dimostrato di essere in salute”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Se facciamo i complimenti aldobbiamo farli anche all’perché nondi. Ha creato tanto e ha sbagliato un rigore“. Questo il commento di Giuseppenel corso di Sky Calcio Club dopo il fischio finale di-Juventus 1-3. Per la bandiera nerazzurra, la formazione di Antonio Contedi più della sconfitta rimediata contro la Sampdoria per 2-1. Dello stesso avviso anche Pistocchi: “Questa partita non lascerà conseguenze. La squadra ha dimostrato di essere in salute”. SportFace.

