LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: iniziata la seconda manche (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA manche 15.31 2'02?27 il tempo totale di Kolega, che ha badato prima di tutto a non sbagliare. Ora l'austriaco Digruber. 15.30 Il manto della neve è più compatto rispetto alla prima manche, le temperature si sono abbassate. 15.30 iniziata la seconda manche con il croato Kolega. 15.25 La graduatoria di Slalom è invece capeggiata dal norvegese Henrik Kristoffersen con 140 punti, seguito a sole 10 lunghezze dall'austriaco Manuel Feller, che potrebbe scavalcarlo. Alex Vinatzer è quarto a quota 110, ma perderà posizioni presumibilmente dopo l'inforcata odierna. 15.22 La classifica generale è guidata dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde con 465 punti, seguito a sole 3 lunghezze dal francese ...

