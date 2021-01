In Veneto è allarme per le fughe dalla quarantena. Zaia: «Sono centinaia, mettono a rischio vite» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non episodi isolati, ma “centinaia e centinaia di casi”. Il Veneto lancia l’allarme sui “positivi in quarantena che si danno alla macchia”. “Danno numeri di telefono sbagliati ai controlli, Sono positivi che non rispondono alle telefonate a casa”, ha chiarito Luca Zaia. “Così mettiamo a rischio la vita”, ha ammonito il presidente della Regione, che ora studia con i tecnici una controffensiva a queste fughe dalla quarantena. L’allarme del Veneto: “C’è la volontà di eludere i controlli” A illustrarla è stato il direttore della sanità della Regone, Luciano Flor, in un colloquio con il Corriere della Sera. Era stato lui, nel consueto punto con la stampa di ieri, a dare i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non episodi isolati, ma “di casi”. Illancia l’sui “positivi inche si danno alla macchia”. “Danno numeri di telefono sbagliati ai controlli,positivi che non rispondono alle telefonate a casa”, ha chiarito Luca. “Così mettiamo ala vita”, ha ammonito il presidente della Regione, che ora studia con i tecnici una controffensiva a queste. L’del: “C’è la volontà di eludere i controlli” A illustrarla è stato il direttore della sanità della Regone, Luciano Flor, in un colloquio con il Corriere della Sera. Era stato lui, nel consueto punto con la stampa di ieri, a dare i ...

