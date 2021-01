Il Benevento fa la grande: vittoria in rimonta 2-1 a Cagliari (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un altro successo in trasferta per il Benevento, che si allontana sempre di più dalle zone calde della classifica. La squadra di Inzaghi si è imposta in casa del Cagliari vincendo 2-1 in rimonta. Non è bastato a Di Francesco lanciare subito dal primo minuto Radja Nainggolan, tra i migliori del primo tempo. Sono comunque i sardi a portarsi in vantaggio col solito Joao Pedro che corregge in rete una deviazione di testa di Pavoletti. Dura poco la gioia dei rossoblù, raggiunti dal grande ex della partita Marco Sau, che gira a volo un bel suggerimento in profondità di Schiattarella. Il sorpasso si concretizza in chiusura di primo tempo, con la rete di testa di Tuia. I tentativi di pareggiare del Cagliari non producono gli effetti sperati. Nel finale, scintille tra Caprari e Nandez: il centrocampista ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un altro successo in trasferta per il, che si allontana sempre di più dalle zone calde della classifica. La squadra di Inzaghi si è imposta in casa delvincendo 2-1 in. Non è bastato a Di Francesco lanciare subito dal primo minuto Radja Nainggolan, tra i migliori del primo tempo. Sono comunque i sardi a portarsi in vantaggio col solito Joao Pedro che corregge in rete una deviazione di testa di Pavoletti. Dura poco la gioia dei rossoblù, raggiunti dalex della partita Marco Sau, che gira a volo un bel suggerimento in profondità di Schiattarella. Il sorpasso si concretizza in chiusura di primo tempo, con la rete di testa di Tuia. I tentativi di pareggiare delnon producono gli effetti sperati. Nel finale, scintille tra Caprari e Nandez: il centrocampista ...

Malinc0mico : ...e si espugna per la seconda volta Cagliari. Grande Benevento Calcio . #attentiallestreghe #buonepifania ??????? - napolista : Il Benevento fa la grande: vittoria in rimonta 2-1 a Cagliari Succede tutto nel primo tempo: Joao Pedro porta in va… - simonesalvador : Il #Benevento a 21 punti dopo 16 gare è la sorpresa più grande della Serie A. Ho criticato spesso Filippo Inzaghi (… - __mat_01 : Il Benevento si salva con grande tranquillità - la_stordita : RT @YvanGoSlow24: Grande Ninja che nemmeno contro il Benevento fa la differenza ma doveva essere titolare via Nuccicomio -