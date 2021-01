Giuntoli: “In entrata non faremo nulla. Milik? Vedremo se andrà via a gennaio” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Dazn poco prima della gara con lo Spezia. Parole sul mercato e sulle operazioni di gennaio. Queste le sue parole: “Ci sono tante situazioni interessanti, ma in questo momento abbiamo una o due situazioni in uscita e basta. La rosa è all’altezza dei nostri obiettivi, non faremo niente quest’inverno. Milik andrà via a gennaio? Non si sa. E’ ancora aperta come situazione, vediamo perché c’è ancora tanto tempo”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il ds del Napoli, Cristiano, ha parlato a Dazn poco prima della gara con lo Spezia. Parole sul mercato e sulle operazioni di. Queste le sue parole: “Ci sono tante situazioni interessanti, ma in questo momento abbiamo una o due situazioni in uscita e basta. La rosa è all’altezza dei nostri obiettivi, nonniente quest’inverno.via a? Non si sa. E’ ancora aperta come situazione, vediamo perché c’è ancora tanto tempo”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

«Per ottenere risultati in questo campionato bisogna saper giocare bene ma anche saper essere concreti con il coltello fra i denti». Cristiano Giuntoli commenta così la gara ...

IL PARERE - Alvino: "Il mercato del Napoli? In uscita"

Io lascerei veramente un lumicino per un'entrata, ma il vero mercato del Napoli è in uscita. Magari il tifoso non vuole sentirselo dire, ma De Laurentiis ha dato mandato a Giuntoli sfoltire ...

