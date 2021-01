Covid | 548 morti e 20 331 nuovi contagi Tasso di positività stabile

MediasetTgcom24 : Covid, 20.331 nuovi casi (178mila tamponi) e altri 548 decessi - Agenzia_Ansa : #Covid: 20.331 positivi, 548 vittime, 178.596 tamponi. Tasso di positività stabile a 11,3% #ANSA #coronavirus - fanpage : ?? Ultim'ora Il bollettino Covid di oggi. Sale il numero dei contagi in Italia. - IannielloVitto2 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: i nuovi contagi sono 20.331 Le vittime sono 548 Tasso positività stabile a 11,3 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid: i nuovi contagi sono 20.331 Le vittime sono 548 Tasso positività stabile a 11,3 #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 548

ROMA, 06 GEN - Sono 20.331 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 548. I tamponi effettuati sono stati 178.596. Ieri i test e ...ROME (Reuters) - Italy reported 548 coronavirus-related deaths on Wednesday against 649 the day before, the health ministry said, while the daily tally of new infections rose to 20,331 from 15,378.