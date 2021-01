Calciomercato, casting in attacco per la Juventus. Mosse di Verona, Genoa, Bologna e Benevento (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, si preannuncia una finestra scoppiettante nonostante qualche difficoltà dal punto di vista economico causata dalla pandemia del Coronavirus. Si muovono le squadre con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte della stagione, in particolar modo le big hanno in mente innesti in grado di fare la differenza. Juventus – Si complica il ritorno di Fabio Quagliarella per l’attacco. L’attaccante vorrebbe un contratto di un anno e 6 mesi, la Juventus è intenzionata a preparare l’offerta fino al termine della stagione. C’è in ballo anche un rinnovo con il club blucerchiato, la decisione definitiva è prevista entro i prossimi giorni. I nomi caldi sono sempre quelli di Giroud, Pavoletti e Pellé. Nel frattempo può tornare Luca Pellegrini, con Frabotta in direzione ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilentra sempre più nel vivo, si preannuncia una finestra scoppiettante nonostante qualche difficoltà dal punto di vista economico causata dalla pandemia del Coronavirus. Si muovono le squadre con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte della stagione, in particolar modo le big hanno in mente innesti in grado di fare la differenza.– Si complica il ritorno di Fabio Quagliarella per l’. L’attaccante vorrebbe un contratto di un anno e 6 mesi, laè intenzionata a preparare l’offerta fino al termine della stagione. C’è in ballo anche un rinnovo con il club blucerchiato, la decisione definitiva è prevista entro i prossimi giorni. I nomi caldi sono sempre quelli di Giroud, Pavoletti e Pellé. Nel frattempo può tornare Luca Pellegrini, con Frabotta in direzione ...

Juventus, difficoltà per Quagliarella

Anche il giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, ha fornito aggiornamenti sulla situazione di Fabio Quagliarella: "Continua la ricerca dell'attaccante da parte della Juventus, anche se ...

Anche il giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, ha fornito aggiornamenti sulla situazione di Fabio Quagliarella: "Continua la ricerca dell'attaccante da parte della Juventus, anche se ..."