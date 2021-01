Befana: Confesercenti, la pandemia non svuota la calza. Regali per 6 italiani su 10 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La quota di italiani che regalano una calza di dolci, un giocattolo o un altro tipo di dono per questa Epifania è del 60%, stabile sullo scorso anno. La tradizione è comunque più sentita al Centro e al Sud Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La quota diche regalano unadi dolci, un giocattolo o un altro tipo di dono per questa Epifania è del 60%, stabile sullo scorso anno. La tradizione è comunque più sentita al Centro e al Sud

Ultime Notizie dalla rete : Befana Confesercenti Epifania, Confesercenti: «6 italiani su 10 festeggiano ma la spesa cala del 15%» Corriere della Sera La pandemia non ferma la Befana ma è la più povera da un decennio

Lo rivela una indagine condotta da SWG per Confesercenti su 1.200 consumatori ... Anche la Coldiretti parla di una Befana più povera. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, gli acquisti sono scivolati al ...

Epifania, il 60% fara’ un dono ma la spesa si è ridotta del -15%

La quota di italiani che regalano una calza di dolci, un giocattolo o un altro tipo di dono per questa Epifania e’ del 60%, stabile sullo scorso anno. La tradizione e’ comunque piu’ sentita al Centro ...

