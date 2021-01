Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2021 ore 10:30 (Di martedì 5 gennaio 2021) Viabilità DEL 4 GENNAIO 2021 ORE 10.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA NON SI SEGNALANO CRITICITA’ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, NE’ IN CARREGGIATA INTERNA NE’ IN ESTERNA IN QUESTO MOMENTO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PONTE DELLE TAVOLE E VIA MARCO SIMONE SU VIA PALOMBARESE CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’ARDEATINA ALTEZZA FALCOGNANA NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO MARITTIMO LazioMAR INFORMA CHE LA CORSA NAVE FORMIA PONZA DELLE 14:30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 10:30 LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA METEO GIALLA PER LE PROSSIME 24-30 ORE PREVISTE PIOGGE SPARSE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. ATTESE INOLTRE NEVICATE A QUOTA 700-900 METRI SPECIALMENTE SUI SETTORI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021)DEL 4 GENNAIOORE 10.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA NON SI SEGNALANO CRITICITA’ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, NE’ IN CARREGGIATA INTERNA NE’ IN ESTERNA IN QUESTO MOMENTO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PONTE DELLE TAVOLE E VIA MARCO SIMONE SU VIA PALOMBARESE CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’ARDEATINA ALTEZZA FALCOGNANA NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE LA CORSA NAVE FORMIA PONZA DELLE 14:30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 10:30 LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA METEO GIALLA PER LE PROSSIME 24-30 ORE PREVISTE PIOGGE SPARSE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. ATTESE INOLTRE NEVICATE A QUOTA 700-900 METRI SPECIALMENTE SUI SETTORI ...

