Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2021 ore 09 | 45

Viabilità DEL 4 GENNAIO 2021 ORE 09.35 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione NON SI SEGNALANO CRITICITA' NEANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, NE' IN CARREGGIATA INTERNA NE' IN ESTERNA ATTENZIONE SUL TRATTO URBANO DELL'A24 ALL'ALTEZZA DEL BIVIO GRA E DEL BIVIO TANGENZIALE EST SEGNALATO PERSONALE DI STRADA DEI PARCHI SU STRADA PER IL TRASPORTO MARITTIMO LazioMAR INFORMA CHE LA CORSA NAVE FORMIA PONZA DELLE 14:30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 10:30 LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA METEO GIALLA PER LE PROSSIME 24-30 ORE PREVISTE PIOGGE SPARSE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. ATTESE INOLTRE NEVICATE A QUOTA 700-900

