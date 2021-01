Uscita di Far Cry 6 svelata da un rivenditore: nuovo capitolo ad aprile? (Di martedì 5 gennaio 2021) Seguendo la scia dei tanti rinvii videoludici del 2020 – pensiamo al caso eclatante di Cyberpunk 2077 -, anche Far Cry 6 non è riuscito a rispettare i piani iniziali. Previsto al debutto il 18 febbraio 2021, il sesto capitolo della celebra saga sparacchina di stampo open world è stato rimandato a data da destinarsi dagli autori di casa Ubisoft, che non hanno più fornito indicazioni più precise in merito – limitandosi ad una generica primavera del 2021. E se è vero che gli appassionati sono impazienti di lanciarsi in questa nuova avventura in cui vedremo tra i protagonisti anche l’attore statunitense con cittadinanza italiana Giancarlo Esposito, allo stesso modo è naturale che i rumor sulla possibile data di Uscita di Far Cry 6 si affollino sulle pagine del web. Era successo già su Xbox Store, che voleva la pubblicazione del videogame nel corso del ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Seguendo la scia dei tanti rinvii videoludici del 2020 – pensiamo al caso eclatante di Cyberpunk 2077 -, anche Far Cry 6 non è riuscito a rispettare i piani iniziali. Previsto al debutto il 18 febbraio 2021, il sestodella celebra saga sparacchina di stampo open world è stato rimandato a data da destinarsi dagli autori di casa Ubisoft, che non hanno più fornito indicazioni più precise in merito – limitandosi ad una generica primavera del 2021. E se è vero che gli appassionati sono impazienti di lanciarsi in questa nuova avventura in cui vedremo tra i protagonisti anche l’attore statunitense con cittadinanza italiana Giancarlo Esposito, allo stesso modo è naturale che i rumor sulla possibile data didi Far Cry 6 si affollino sulle pagine del web. Era successo già su Xbox Store, che voleva la pubblicazione del videogame nel corso del ...

