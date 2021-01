Tasso dei contagi stabile | è al 13 | 8%

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 gennaio 2021) Redazione Altri 10.800 nuovi casi e 348 morti. Miozzo: situazione critica Menoin 24 ore rispetto a domenica, ma attenzione perchè è solo il risultato generato da un minor numero di tamponi, come accade sempre il lunedì l'effetto weekend , visto che il lunedì si contano le analisi processate di domenica, in quantità inferiore rispetto a quelle infrasettimanali (e dei festivi). Sono 10.800, su 77.993 tamponi, i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 348. Nella giornata di domenica, con 103mila tamponi, i nuovi positivi erano 14.245 e i morti 347. Invece, un piccolo buon segnale è dato dal rapporto di casi su tamponi (ildi positività) che si stabilizza, attestandosi al 13,8% per il secondo giorno consecutivo, senza alzarsi come abbiamo visto comportarsi altre volte per l'effetto ...