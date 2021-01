Smentita la smentita sulla morte di Tanya Roberts. L'attrice se n'è andata (Di martedì 5 gennaio 2021) Altra smentita, stavolta sulla smentita, riguardo alla morte di Tanya Roberts. L'attrice sarebbe morta. Aveva 65 anni. Da quanto si legge, la prima notizia sulla scomparsa della ex Bond Girl sarebbe ... Leggi su globalist (Di martedì 5 gennaio 2021) Altra, stavolta, riguardo alladi. L'sarebbe morta. Aveva 65 anni. Da quanto si legge, la prima notiziascomparsa della ex Bond Girl sarebbe ...

Inter : ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merit… - MarcoMoriniTW : Speravo che questa notizia venisse smentita e invece.. ?? Capiremo mai che non sono gli anni a dover cambiare, ma no… - gobbofino : @PinoVaccaro77 @TelelombardiaTV @TopCalcio24 Caro Pino, si è detto di più, ancora una volta si e ribadito che la d… - NotyourVers : @xonedstatoos_ Ma a quale altra infermiera ti riferisci? Guarda che quella americana era una bufala smentita subito ?? - IStremato : @isabellaisola3 Non credo sia mai arrivata una smentita. -