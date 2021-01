Saldi a Roma | perché iniziano di martedì e come trovare le migliori occasioni

Leggi su funweek

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ae nella regione Lazio iinvernali cominceranno il 12 gennaio 2021, non è però escluso che si possanodelle offerte edgià a partire da qualche giorno prima. Ecco la nostra guida per muoversi efficacemente tra idella Capitale. LEGGI ANCHE: — Primark apre anche al Centro CommercialeEst: tutto sul nuovo store A partire dal 12 gennaio ae nel Lazio cominceranno i. Siete certi di arrivare preparati a questo giorno? Foto: Shutterstockcominciano di? In molti si sono accorti che la data scelta per l’inizio deiinvernali a, ovvero il 12 gennaio, cadrà inusualmente ...