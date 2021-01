Roma, ansia Dzeko: problemi muscolari per il bosniaco. Crotone e Inter a rischio (Di martedì 5 gennaio 2021) Brutte notizie per la Roma in vista del match di domani contro il Crotone: problema muscolare per Edin Dzeko. Le ultime Pessime notizie per la Roma alla vigilia del match di Serie A contro il Crotone. Durante l’allenamento di rifinitura Edin Dzeko ha patito un risentimento muscolare. Il capitano giallorosso non verrà rischiato, in attesa di capire se sarà disponibile anche per il prossimo impegno contro l’Inter. Al posto del bosniaco giocherà Borja Mayoral. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Brutte notizie per lain vista del match di domani contro il: problema muscolare per Edin. Le ultime Pessime notizie per laalla vigilia del match di Serie A contro il. Durante l’allenamento di rifinitura Edinha patito un risentimento muscolare. Il capitano giallorosso non verrà rischiato, in attesa di capire se sarà disponibile anche per il prossimo impegno contro l’. Al posto delgiocherà Borja Mayoral. Leggi su Calcionews24.com

softlovis : Secondo me Alfonso prenderà provvedimenti per i voti solo ad un eventuale televoto tra D@yane e Tommaso. Gli salire… - Stefania9289 : RT @MonicaGhio3: Ma è possibile essere in ansia e poi avere le lacrime agli occhi dall’emozione nel vederti sereno e sorridente a Roma dopo… - FrancescaSanfi7 : RT @MonicaGhio3: Ma è possibile essere in ansia e poi avere le lacrime agli occhi dall’emozione nel vederti sereno e sorridente a Roma dopo… - Monica75246568 : RT @MonicaGhio3: Ma è possibile essere in ansia e poi avere le lacrime agli occhi dall’emozione nel vederti sereno e sorridente a Roma dopo… - MonicaGhio3 : Ma è possibile essere in ansia e poi avere le lacrime agli occhi dall’emozione nel vederti sereno e sorridente a Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ansia Roma, Fonseca non parte. Lazio, ansia Immobile VIDEO Corriere dello Sport.it Roma, ansia Dzeko: problemi muscolari per il bosniaco. Crotone e Inter a rischio

Brutte notizie per la Roma in vista del match di domani contro il Crotone: problema muscolare per Edin Dzeko. Le ultime sul bosniaco ...

Lemon Bowl internazionale di Roma: le sei finali per i titoli giovanili

Delineate le finali della 37esima edizione del Lemon Bowl internazionale giovanile di Roma. Dodici gli incontri disputati: dieci sui campi coperti del New Penta 2000, storica sede centrale ...

Brutte notizie per la Roma in vista del match di domani contro il Crotone: problema muscolare per Edin Dzeko. Le ultime sul bosniaco ...Delineate le finali della 37esima edizione del Lemon Bowl internazionale giovanile di Roma. Dodici gli incontri disputati: dieci sui campi coperti del New Penta 2000, storica sede centrale ...