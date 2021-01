Ricerca, bando Mur in memoria di Regeni: premi alle tesi di laurea e dottorato (Di martedì 5 gennaio 2021) Verrà lanciato il 15 gennaio prossimo, nel giorno in cui Giulio Regeni avrebbe compiuto 33 anni, il primo bando dei cinque premi annuali istituiti dal ministero dell’Università e della Ricerca (con il decreto del 19 dicembre 2020) e intitolati alla memoria del Ricercatore italiano ucciso in Egitto mentre svolgeva attività di Ricerca per il suo dottorato. Con questi riconoscimenti verranno premiate tesi di laurea magistrale e di dottorato di Ricerca svolte nelle scienze sociali ed umanistiche su temi riguardanti l’attuazione concreta della tutela dei diritti umani in ambito economico, sociale e politico. Il Mur informa che tre tesi di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) Verrà lanciato il 15 gennaio prossimo, nel giorno in cui Giulioavrebbe compiuto 33 anni, il primodei cinqueannuali istituiti dal ministero dell’Università e della(con il decreto del 19 dicembre 2020) e intitolati alladeltore italiano ucciso in Egitto mentre svolgeva attività diper il suo. Con questi riconoscimenti verrannoatedimagistrale e didisvolte nelle scienze sociali ed umanistiche su temi riguardanti l’attuazione concreta della tutela dei diritti umani in ambito economico, sociale e politico. Il Mur informa che tredi ...

