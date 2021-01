Recovery Fund, a chi la gestione dei fondi? Il dubbio degli esperti (Di martedì 5 gennaio 2021) Recovery Plan, istruzioni per l’uso. Il governo Conte cerca ancora la quadra sulla catena di comando dei fondi europei e, complice una crisi politica strisciante, non ha trovato ancora il punto di caduta. Dalle imprese però non mancano i suggerimenti. Come quello giunto da Assonime, l’associazione delle spa italiane, presieduta da Innocenzo Cipolletta (qui una sua recente intervista a Formiche.net). Promosso dalla stessa Assonime e dalla Fondazione Ugo La Malfa, si è infatti svolto il webinar La Governance del Piano Italiano Next Generation Eu. La discussione, coordinata da Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore, è stata aperta dagli interventi di Giorgio La Malfa, presidente Fondazione Ugo La Malfa, e di Stefano Micossi, direttore generale di Assonime. Sono poi intervenuti nella discussione, tra gli alti, Massimo Andolfi, Marco Buti, Carlo ... Leggi su formiche (Di martedì 5 gennaio 2021)Plan, istruzioni per l’uso. Il governo Conte cerca ancora la quadra sulla catena di comando deieuropei e, complice una crisi politica strisciante, non ha trovato ancora il punto di caduta. Dalle imprese però non mancano i suggerimenti. Come quello giunto da Assonime, l’associazione delle spa italiane, presieduta da Innocenzo Cipolletta (qui una sua recente intervista a Formiche.net). Promosso dalla stessa Assonime e dalla Fondazione Ugo La Malfa, si è infatti svolto il webinar La Governance del Piano Italiano Next Generation Eu. La discussione, coordinata da Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore, è stata aperta dagli interventi di Giorgio La Malfa, presidente Fondazione Ugo La Malfa, e di Stefano Micossi, direttore generale di Assonime. Sono poi intervenuti nella discussione, tra gli alti, Massimo Andolfi, Marco Buti, Carlo ...

borghi_claudio : Non è un caso perchè al MEF c'è un INCOMPETENTE MA CHE SORPRESA: I SOLDI DEL RECOVERY FUND NON SONO GRATIS – I MIL… - Rinaldi_euro : La Cortese on.le Gualmini a @QRepubblica ha affermato che la @Lega_gruppoID ha votato contro il Recovery Fund al Pa… - danieleviotti : Loro sanno tutto. Loro sanno come si governa una pandemia. Loro sanno come si gestisce un Recovery Fund. Loro sanno… - Jenni79430950 : RT @PieroDePalma4: ++A TESTA ALTA ++ Nel 2020 non ci sono stati provvedimenti speciali per Roma,ne’ poteri ne’ risorse e il Recovery Fund,i… - PieroDePalma4 : ++A TESTA ALTA ++ Nel 2020 non ci sono stati provvedimenti speciali per Roma,ne’ poteri ne’ risorse e il Recovery F… -