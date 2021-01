Quagliarella tra Sampdoria e Juventus. Non parliamo di tradimento (Di martedì 5 gennaio 2021) Fabio Quagliarella è finito nel mirino della Juventus in vista del calciomercato invernale: il capitano della Sampdoria ora deve decidere il suo futuro Ha destato stupore la notizia del possibile trasferimento di Fabio Quagliarella alla Juventus durante la sessione invernale di calciomercato. Insieme ad altri candidati del calibro di Graziano Pellé e Diego Llorente, il capitano della Sampdoria sarebbe il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Morata per la seconda parte di stagione, che vedrà i bianconeri impegnati su tre fronti fra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Una scelta low cost (i blucerchiati chiederanno non più di 2 milioni di euro per il suo cartellino) e di esperienza, senza dimenticare che il classe ’83 conosce già l’ambiente bianconero. Ma non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Fabioè finito nel mirino dellain vista del calciomercato invernale: il capitano dellaora deve decidere il suo futuro Ha destato stupore la notizia del possibile trasferimento di Fabioalladurante la sessione invernale di calciomercato. Insieme ad altri candidati del calibro di Graziano Pellé e Diego Llorente, il capitano dellasarebbe il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Morata per la seconda parte di stagione, che vedrà i bianconeri impegnati su tre fronti fra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Una scelta low cost (i blucerchiati chiederanno non più di 2 milioni di euro per il suo cartellino) e di esperienza, senza dimenticare che il classe ’83 conosce già l’ambiente bianconero. Ma non ...

