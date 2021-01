PS4 ha alcuni giochi che costano ' 10 000 sterline' sullo Store

Leggi su eurogamer

(Di martedì 5 gennaio 2021) Più utenti segnalano che il PlayStationsta elencandoal prezzo folle di £ 10.000 e non solo, perché a quanto pare l'errore sta colpendo anche diversi altri negozi. Attualmente, il problema tecnico dei prezzi sembra interessare GreedFall, che fa parte della line-up di PS Plus di questo mese. Il problema è stato segnalato per la prima volta dall'utente di Twitter Andreas K. È interessante notare che iper PS5 non sembrano ricevere lo stesso trattamento e al momento sembra essere limitato a PS4. Tuttavia, scavando più a fondo si scopre che questo errore non è la prima volta che si presenta: anche a dicembre dello scorso anno Dead Cells e Friday the 13th sono stati elencaticon un prezzo di 10.000. Sony attualmente non ha ...