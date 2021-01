Pioli “Milan-Juve non è decisiva, il campionato è una maratona” (Di martedì 5 gennaio 2021) CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) – “E' una partita importante ma siamo alla 15esima giornata, questa è una maratona, domani non sarà la partita della vita, non sarà decisiva. Vogliamo affrontarla al meglio, cercando di vincere, sapendo che dentro una partita ci sono tante difficoltà e che domani saranno maggiori del solito vista la qualità dell'avversario”. Stefano Pioli non vuole caricare troppo il big match di domani a San Siro contro una Juve “in crescita, che ha dovuto cominciare un nuovo percorso per cui ci sta che possa aver perso qualcosa, ma che resta una squadra molto forte, ben messa in campo, difficile da prendere. Sarà una partita da affrontare in maniera molto lucida dal punto di vista tattico, e la Juve affronterà un Milan pronto e forte”. Al Milan andrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) – “E' una partita importante ma siamo alla 15esima giornata, questa è una, domani non sarà la partita della vita, non sarà. Vogliamo affrontarla al meglio, cercando di vincere, sapendo che dentro una partita ci sono tante difficoltà e che domani saranno maggiori del solito vista la qualità dell'avversario”. Stefanonon vuole caricare troppo il big match di domani a San Siro contro una“in crescita, che ha dovuto cominciare un nuovo percorso per cui ci sta che possa aver perso qualcosa, ma che resta una squadra molto forte, ben messa in campo, difficile da prendere. Sarà una partita da affrontare in maniera molto lucida dal punto di vista tattico, e laaffronterà unpronto e forte”. Alandrebbe ...

