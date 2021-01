Migranti: Open Arms, 'finito nella notte trasferimento dei 265, ora possono riposare' (Di martedì 5 gennaio 2021) Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - "finito durante la notte il complesso trasferimento di tutte le 265 persone soccorse avvenuto a bordo delle nostre rhib. Il mal tempo e il mare agitato hanno reso le operazioni di sbarco lunghe e faticose. Ora finalmente tutte le persone soccorse potranno riposare". Lo scrive su Twitter Open Arms che ha soccorso nei giorni scorsi 265 persone. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - "durante lail complessodi tutte le 265 persone soccorse avvenuto a bordo delle nostre rhib. Il mal tempo e il mare agitato hanno reso le operazioni di sbarco lunghe e faticose. Ora finalmente tutte le persone soccorse potranno". Lo scrive su Twitterche ha soccorso nei giorni scorsi 265 persone.

LegaSalvini : OPEN ARMS CON 265 MIGRANTI CHIEDE UN PORTO DOVE SBARCARE - LegaSalvini : #OPENARMS CON 265 MIGRANTI RIFIUTATA DA MALTA: SÌ ALL'APPRODO A PORTO EMPEDOCLE - LegaSalvini : #OPENARMS VERSO PORTO EMPEDOCLE. #SALVINI: 'CONTINUA LA PACCHIA' - Mohamad_Jeder : RT @MCronaca: Il grande circo delle #NaviQuarantena per #migranti, a Porto Empedocle va in scena Rhapsody per la #Ong #OpenArms https://t.c… - RadioItaliaIRIB : Migranti: Open Arms a Porto Empedocle, sbarco 50 minori -