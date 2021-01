Maxi rissa a Roma con pistola | un arresto

FarodiRoma : (Dis)Avventure. Rissa armata a Centocelle. Maxi furto con destrezza a Primark. Ladri alla Cecchignola - AnsaRomaLazio : Maxi rissa a Roma con pistola, arrestato 29enne. Ieri sera a Centocelle, torna armato per difendere un gruppo #ANSA - GiaPettinelli : Maxi rissa a Roma con pistola, arrestato 29enne - Lazio - - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Maxi rissa nel quartiere #Centocelle a #Roma. Coinvolti due folti gruppi di persone. Un arresto. #ANSA #5gennaio #maxiri… - Italia_Notizie : Maxi rissa a Roma fra due comitive di ragazzi: arrestato un 29enne intervenuto con una pistola -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi rissa

ERCOLANO – Per la maxi-rissa della vigilia di natale ad Ercolano sono, come racconta Il Mattino, 14 in totale gli indagati, si tratta di ragazzi dai 15 ai 29 anni, uomini e donne. Alcuni soggetti ...Un ragazzo di 29 anni è arrivato in auto per difendere uno dei due gruppi ed è sceso dalla macchina armato di pistola ...