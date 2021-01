Madama Butterfly edizione del 1999 su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 5 gennaio 2021)è un’opera molto suggestiva da vedere assolutamente almeno una volta nella vita. Quella che andrà in onda su Rai 5 è la trasposizione messa in scena allo Sferisterio di Macerata. Si tratta della versione delladi Puccini risalente alfirmato da Henning Brockhaus. A dirigere la parte musicale il grande Massimo De Bernart. Cast e personaggi A salire sul palco attori di spessore come Fiorenza Cedolins, Pietro Ballo, Cinzia De Mola, Alberto Mastromarino, Mauro Buffoli, Gianluca Ricci. E ancora Alessandro Pucci, Arturo Cauli, Alberto Rota, Lorenzo Cescotti, Sabrina Orlandini. Regia tv di Roberto Capanna. L'articolo proviene da NonSolo.TV.